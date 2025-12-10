- Дата публикации
Жених Даши Квитковой поддержал ее на особенном событии и восхитил романтическим фото
Молодожены не скрывали чувств на публике.
Украинский футболист Владимир Бражко поддержал свою невесту, блогера Дашу Квиткову в ответственный для нее день.
Так, недавно состоялось благотворительное событие «Под подушкой», которое организовала инфлюенсерка в Киеве. Целью мероприятия стал сбор средств для детей, больных раком. Даша собрала звезд и организовала различные активности, чтобы привлечь внимание неравнодушных и призвать донатить. Среди присутствующих также можно было заметить жениха блогера.
После благотворительного ивента Владимир посвятил возлюбленной пост в Instagram. В частности, опубликовал их милое романтическое фото, где крепко обнимает избранницу, и выразил ей свои чувства и поддержку.
«Для меня честь быть рядом в день, который так много для нее значит», — мило написал Бражко.
В комментариях Даша оставила два эмоджи — один растроганный, а другой в форме залатанного сердца. Остальные же комментаторы отметили, что гордятся женским счастьем блогерши и присутствием в ее жизни такой опоры.
Кстати, на этом же мероприятии присутствовал и сын Даши Лев. А также его отец, экс-супруг блогерши Никита Добрынин. И ведущий недавно рассказал о встрече с Владимиром Бражко и какие между ними отношения сложились на самом деле.
Напомним, недавно Даша Квиткова реагировала на слухи о браке с футболистом и действительно ли уже официально замужем.