Жених Даши Квитковой рассекретил, как они познакомились: "Она очень хотела писать"

Владимир Бражко и Даша Квиткова

Украинский футболист Владимир Бражко рассекретил, как познакомился с невестой, блогершей Дашей Квитковой.

Подробностями их встречи спортсмен поделился в соцсети Threads. Владимир говорит, что зашел в кафе, которое является любимым заведением Даши Квитковой, поэтому она там довольно часто бывает. В тот день они встретились. Правда, блогерше было не до знакомства, ведь она торопилась в туалет. А вот Владимиру сразу же понравилась Даша. Как оказалось, для него это было любовью с первого взгляда, ведь он сразу понял, что Квиткова будет его возлюбленной.

"Впервые зашел в ее любимое заведение (до этого об этом не знал), она занятая пробежала мимо меня, потому что очень хотела писать, я понял, что все - она будет моей, и я ее не отпущу. Сейчас она моя невеста", - говорит футболист.

Пост Владимира Бражка

Отметим, Даша Квиткова и Владимир Бражко рассекретили свои отношения весной 2025 года. Уже в начале сентября того же года пара обручилась. Поговаривают, что влюбленные уже и успели заключить брак. Мол, они оба носят кольца, а также Даша засветила паспорт, где у нее виднелась фамилия Бражко. Однако сами влюбленные пока держат интригу.

