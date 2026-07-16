Жених Денисенко раскрыл цену ее помолвочного кольца и удивил, почему месяц откладывал предложение

Наталья Денисенко с Юрием Савранским / © instagram.com/natalka_denisenko

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Украинская актриса Наталья Денисенко и ее жених Юрий Савранский продолжают делиться подробностями предстоящей свадьбы.

Пара не планирует откладывать брак и хочет узаконить отношения уже в этом году, поскольку считает этот период благоприятным для создания семьи с точки зрения астрологии. Вероятно, яркий двухдневный праздник возлюбленные организуют в летний период, ведь с осени у Натальи начинается активный рабочий график и гастроли.

Интересно, что с предложением Савранский не торопился. По словам бизнесмена, он почти месяц носил с собой помолвочное кольцо, ожидая даты, которую считал удачной с астрологической точки зрения. В итоге, тот самый момент наступил во время недавнего романтического путешествия парочки в Турцию.

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«Мы очень сильно привязаны к разным астрологическим датам. Это начало, завершение Ретроградного Меркурия. Очень много было ограничений, чтобы можно было сделать предложение», — поделился Савранский в интервью blik.ua.

Наталья Денисенко с Юрием Савранским / © instagram.com/natalka_denisenko

Не меньшего ажиотажа наделало и само кольцо Наталки. Оказалось, что ее будущий муж лично работал над дизайном украшения вместе с ювелирами. Кольцо изготовили из лимонного золота и украсили овальным бриллиантом весом два карата. Полную стоимость драгоценности Савранский не назвал, однако намекнул, что ее стоимость значительно превышает три тысячи долларов.

«Это кольцо с бриллиантом два карата. Она, в принципе, сделана своими руками. Сделать что-нибудь новое и такое эксклюзивное было даже приятно. Есть поставщики камней, золота. Мы с дизайнером всё сделали. У меня в соцсетях рекомендации все были только о камнях, бриллиантах, кольцах, разных размерах, формах, дизайнах и так далее», — рассказал жених актрисы.

К слову, с выбором украшения проблем не возникло. Денисенко еще заранее показывала возлюбленному, какие кольца ей нравятся, и не скрывала, что мечтает именно об овальном бриллианте. Он воплотил ее мечту в реальность.

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Обручальное кольцо Наталки Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

«Наталочка не стеснялась отправлять мне то, что она хочет. Она и публично заявляла, что хочет именно овальный бриллиант, вот такой. Потому с дизайном мы уже определились очень давно», — добавил Савранский.

В настоящее время возлюбленные активно готовятся к свадьбе и продумывают детали будущей церемонии. А недавно Наталья Денисенко раскрывала свои планы на брачный контракт и смену фамилии.

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