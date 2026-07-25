Жених-иностранец Ольги Харлан показал их одномесячную дочь и растрогал признанием

Ольга Харлан с женихом Луиджи Самеле / © instagram.com/olgakharlan

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Жених украинской фехтовальщицы Ольги Харлан, итальянский спортсмен Луиджи Самеле, празднует день рождения.

По случаю праздника именинник опубликовал серию трогательных фотографий с невестой и их дочерью Арианной, родившейся в середине июня. На одном из кадров Луиджи нежно держит на руках одномесячную дочь, внимательно смотрящую на своего папу.

Также спортсмен показал романтические фотографии с Ольгой Харлан. Возлюбленные вместе с маленькой Арианной наслаждаются семейным отпуском за границей. На фотографиях они позируют в живописной природе и не скрывают счастья от нового этапа своей жизни.

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Луиджи Самеле и Ольга Харлан с дочерью

Луиджи Самеле с дочерью

Ольга Харлан с дочерью

Особенно тронул подпись Луиджи к публикации. Он признался, что этот день рождения стал для него ценнейшим, ведь впервые празднует его уже в статусе отца.

«Какой замечательный день рождения. Первый для нас троих, первый с тобой. Лучший подарок, о котором только можно мечтать. Когда ты смотришь на меня, мир замирает. Все остальное перестает существовать», — написал Самеле.

В комментариях поклонники и друзья массово поздравили спортсмена с праздником, пожелав ему семейного счастья, здоровья и новых побед.

Напомним, Ольга Харлан и Луиджи Самеле находятся в отношениях уже несколько лет и обручены. В июне этого года пара впервые стала родителями — у возлюбленных родилась дочь, которую назвали Арианной.

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