Жених Ирины Сопонару признался, почему долго не делал ей предложение и как выбирал кольцо

Жених звезды "Квартала 95", украинской актрисы Ирины Сопонару — британец Рис — поделился, как готовился к предложению.

К слову, возлюбленный знаменитости долго решался на этот шаг. Хотя Ирина сразу сказала избраннику, что настроена серьезно, но Рис не спешил делать предложение.

Как объяснил предприниматель, он готовился около пяти месяцев. Более того, Рис даже самостоятельно хотел разработать дизайн обручального кольца.

"Я думал об предложении примерно пять месяцев, купил обручальное кольцо, хотел полностью сделать дизайн обручального кольца. Я хотел сделать предложение на свой день рождения. Мы были во Львове", — рассказал предприниматель в программе "Ближче до зірок".

Ирина Сопонару со своим женихом / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Сама Ирина говорит, что уже думала обижаться на возлюбленного. Дело в том, что актриса догадывалась, что Рис планирует делать предложение, правда, не знала когда. Когда наступил этот день, избранник знаменитости подарил ей альбом, где в конверте было фото обручального кольца с надписью "Are you married me?". Актриса же сначала расстроилась, ведь не сразу поняла, что Рис делает предложение.

"Он мне подарил альбом. Там были фотографии с нашей первой встречи и за все время развития наших отношений. И в конце на последней странице был конвертик. Я думала: "Боже, если это не предложение, это очень жестоко". Я понимала, что это не предложение, потому что конверт плоский. Явно нет обручального кольца. Открыла этот конверт, а там фото обручального кольца с надписью: "Are you married me?". Я рада, что это было так. Я хочу замуж один раз и на всю жизнь. Надеюсь, что так сложится", – поделилась знаменитость.

Обручальное кольцо Ирины Сопонару / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Напомним, сейчас Ирина и Рис активно готовятся к свадьбе. Влюбленные уже определились с датой, составили ориентировочный список гостей, а также активно выбирают локацию.

