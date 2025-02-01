Жених Леси Никитюк показал их романтическое фото и рассекретил, чем покорил ведущую

Жених украинской ведущей Леси Никитюк восхитил их романтическим фото и рассекретил, чем покорил ее.

Осенью стало известно, что знаменитость находится в отношениях с младшим на девять лет военным Дмитрием Бабчуком. В январе пара просто ошарашила поклонников, что обручилась. Тем временем у поклонников возникает немало вопросов. Дело в том, что пара почти не делится подробностями отношений, поэтому вообще неизвестно, как они начали встречаться.

Потому у Дмитрия Бабчука поинтересовались, как он покорил Лесю Никитюк. Военный опубликовал их романтическое фото, где они позируют с масками на лицах, а ведущая тем временем демонстрирует обручальное кольцо. Также Бабчук шутя ответил, что покорил знаменитость так: "Да забросил ей пару штукеек на оценку. Сработало где-то с 30 раза".

Леся Никитюк с женихом

Напомним, недавно в Сети распространились слухи, что Леся Никитюк ждет рождения ребенка. Об этом начали сплетничать, когда знаменитость объявила, что перестает быть ведущей одного из популярных развлекательных шоу. Тем временем источники редакции сайта ТСН.ua подтвердили, что Леся Никитюк действительно беременна первенцем.

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