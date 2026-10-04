Жених Леси Никитюк показал редкие фото их подросшего сына и засветил его лицо

Леся Никитюк с женихом / © instagram.com/lesia_nikituk

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Жених украинской ведущей Леси Никитюк — военный Дмитрий Бабчук — порадовал поклонников редкими кадрами с их годовалым сыном Оскаром.

Мужчина опубликовал в своем фотоблоге подборку семейных фотографий, на которых проводит время с мальчиком дома и в путешествиях. На новых кадрах можно увидеть, как вырос Оскар. Правда, как и Леся Никитюк, военный не показал лица сына. Лишь частично засветил черты лица Оскара, закрыв глаза мальчика цензурной лентой.

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Дмитрий Бабчук с сыном

Дмитрий Бабчук с сыном

Дмитрий не стал прилагать к публикации никакой подписи. Однако даже без слов кадры вызвали тёплую реакцию подписчиков. Пользователи оставили множество комментариев, в которых восхищались отцом и сыном. Сама же Леся Никитюк также не осталась в стороне и отреагировала на семейный пост жениха эмоджи в виде объятий.

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Какие милые фото

Коппи паст

Боже, как это красиво, но милашество зашкаливает просто

Судя по фотографиям, Бабчук пытается максимально использовать время с сыном, когда не находится на службе. До недавнего времени военный также проходил период восстановления после операции на ноге. В конце лета он показывался из больничной палаты с загипсованной конечностью. Однако все равно обещал вернуться на службу как только станет лучше.

Дмитрий Бабчук с сыном

Дмитрий Бабчук с сыном

Напомним, Леся Никитюк и Дмитрий Бабчук уже несколько лет подряд афишируют свои отношения. В июне прошлого года невесты стали родителями. Говорят, что возлюбленные уже могли официально заключить брак, хотя пока эту информацию не подтверждали.

Напомним, недавно Леся Никитюк показалась в парном образе с сыном и восхитиа общими фото.

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