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- Гламур
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Жених Леси Никитюк показал редкие фото их подросшего сына и засветил его лицо
Военный поделился, как проходит его отцовство.
Жених украинской ведущей Леси Никитюк — военный Дмитрий Бабчук — порадовал поклонников редкими кадрами с их годовалым сыном Оскаром.
Мужчина опубликовал в своем фотоблоге подборку семейных фотографий, на которых проводит время с мальчиком дома и в путешествиях. На новых кадрах можно увидеть, как вырос Оскар. Правда, как и Леся Никитюк, военный не показал лица сына. Лишь частично засветил черты лица Оскара, закрыв глаза мальчика цензурной лентой.
Дмитрий не стал прилагать к публикации никакой подписи. Однако даже без слов кадры вызвали тёплую реакцию подписчиков. Пользователи оставили множество комментариев, в которых восхищались отцом и сыном. Сама же Леся Никитюк также не осталась в стороне и отреагировала на семейный пост жениха эмоджи в виде объятий.
Какие милые фото
Коппи паст
Боже, как это красиво, но милашество зашкаливает просто
Судя по фотографиям, Бабчук пытается максимально использовать время с сыном, когда не находится на службе. До недавнего времени военный также проходил период восстановления после операции на ноге. В конце лета он показывался из больничной палаты с загипсованной конечностью. Однако все равно обещал вернуться на службу как только станет лучше.
Напомним, Леся Никитюк и Дмитрий Бабчук уже несколько лет подряд афишируют свои отношения. В июне прошлого года невесты стали родителями. Говорят, что возлюбленные уже могли официально заключить брак, хотя пока эту информацию не подтверждали.
Напомним, недавно Леся Никитюк показалась в парном образе с сыном и восхитиа общими фото.