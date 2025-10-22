- Дата публикации
Жених Леси Никитюк показал ведущую в купальнике и как с ней отдыхал в живописном месте
Дмитрий провел короткий отпуск с любимой.
Жених украинской ведущей Леси Никитюк рассказал об их отдыхе в Буковеле.
Так, военный Дмитрий Бабчук в фотоблоге обнародовал редкое фото с любимой. На кадре видно, как парочка проводит время в бассейне на фоне горного пейзажа. Леся позировала в купальнике, а ее жених продемонстрировал массивную татуировку на спине. Избранник звезды поделился, что такой отпуск произошел недавно, но сейчас он продолжает защищать Украину от оккупантов.
«Раньше с женщиной кайфовали в басиках в Буковеле. Сейчас уже на службе», — подписал снимок военный.
Кстати, Леся Никитюк и Дмитрий Бабчук видятся достаточно редко из-за службы мужа. Вместе они воспитывают маленького сынишку, имя которого не раскрывают публике. Тем не менее, недавно звезда праздновала свой день рождения и впервые засветила лицо первенца.
