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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Жених Леси Никитюк после операции возвращается на фронт и показал свое свежее фото

Еще летом жених Леси Никитюк перенес операцию. Долгое время Дмитрий Бабчук находился на реабилитации, а это же опять возвращается на службу.

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Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
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Леся Никитюк с женихом

Леся Никитюк с женихом / © instagram.com/lesia_nikituk

Жених украинской ведущей Леси Никитюк — военный Дмитрий Бабчук — объявил о возвращении на фронт.

Об этом избранник знаменитости рассказал в Instagram-stories. Еще летом возлюбленному Леси Никитюк сделали операцию. Дмитрий Бабчук перенес хирургическое вмешательство на ноге. В подробности он не вникал, но уверял, что вернется на службу.

И вот, несколько месяцев у жениха Леси Никитюк была реабилитация. После возобновления после операции Дмитрий Бабчук, как и обещал, возвращается на службу. Вместе с тем возлюбленный знаменитости на свежем фото показал, как выглядит.

«Спешу на военную службу по контракту, а ты?» — подписал свое новое фото жених ведущей.

Жених Леси Никитюк

Жених Леси Никитюк

Отметим, Леся Никитюк и Дмитрий Бабчук рассекретили отношения осенью 2024 года. Роман парочки развивался довольно быстро, что уже в январе 2025 они обручились в Карпатах. В июне 2025-го у пары родился первенец — сын Оскар. Ходили сплетни, что влюбленные уже и официально заключили брак. Однако ведущая это опровергает и отмечает, что хочет пышную свадьбу, а это лучше организовывать уже после войны.

Напомним, что недавно Леся Никитюк праздновала день рождения. Знаменитости исполнилось 39 лет. Ведущая показывала, какой подарок ей сделал жених и как родители порадовали ее сюрпризом в Хмельницком.

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