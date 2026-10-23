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Жених Леси Никитюк после операции возвращается на фронт и показал свое свежее фото
Еще летом жених Леси Никитюк перенес операцию. Долгое время Дмитрий Бабчук находился на реабилитации, а это же опять возвращается на службу.
Жених украинской ведущей Леси Никитюк — военный Дмитрий Бабчук — объявил о возвращении на фронт.
Об этом избранник знаменитости рассказал в Instagram-stories. Еще летом возлюбленному Леси Никитюк сделали операцию. Дмитрий Бабчук перенес хирургическое вмешательство на ноге. В подробности он не вникал, но уверял, что вернется на службу.
И вот, несколько месяцев у жениха Леси Никитюк была реабилитация. После возобновления после операции Дмитрий Бабчук, как и обещал, возвращается на службу. Вместе с тем возлюбленный знаменитости на свежем фото показал, как выглядит.
«Спешу на военную службу по контракту, а ты?» — подписал свое новое фото жених ведущей.
Отметим, Леся Никитюк и Дмитрий Бабчук рассекретили отношения осенью 2024 года. Роман парочки развивался довольно быстро, что уже в январе 2025 они обручились в Карпатах. В июне 2025-го у пары родился первенец — сын Оскар. Ходили сплетни, что влюбленные уже и официально заключили брак. Однако ведущая это опровергает и отмечает, что хочет пышную свадьбу, а это лучше организовывать уже после войны.
Напомним, что недавно Леся Никитюк праздновала день рождения. Знаменитости исполнилось 39 лет. Ведущая показывала, какой подарок ей сделал жених и как родители порадовали ее сюрпризом в Хмельницком.