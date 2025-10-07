Жених Леси Никитюк раскрыл детали своей службы и какие проблемы со здоровьем имеет

Леся Никитюк с женихом / © instagram.com/lesia_nikituk

Жених украинской ведущей Леси Никитюк рассказал о своей военной деятельности.

Так, Дмитрий Бабчук регулярно делится контентом со своей службы и собственными размышлениями. На этот раз он ответил на самые интересные вопросы пользователей. В частности, рассказал, что он выполняет боевые задачи по такому графику, когда на самом деле довольно редко может возвращаться домой, где его ждет возлюбленная и сын. Поэтому большую часть времени семья в разлуке.

"Да, сутки дома, три года на работе", — отметил Дмитрий.

Сторис Дмитрия Бабчука

Кроме того, военный рассказал о полученных с годами военного дела проблемах со здоровьем. Бабчук признался, что сейчас он не жалуется на общее самочувствие, но все же имеет протрузии. В то же время жених звезды добавил, что потерял немало веса за последнее время, но все же не потерял боевой настрой.

"Порядок, поясница в трусах (семь протрузий). Похудел, довольно таки ощутимо, ну ничего, сейчас пару кубов теста и огня, огня", — написал военный.

Сторис Дмитрия Бабчука

