- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 228
- Время на прочтение
- 1 мин
Жених Леси Никитюк раскрыл детали своей службы и какие проблемы со здоровьем имеет
Ведущая видится с возлюбленным довольно редко.
Жених украинской ведущей Леси Никитюк рассказал о своей военной деятельности.
Так, Дмитрий Бабчук регулярно делится контентом со своей службы и собственными размышлениями. На этот раз он ответил на самые интересные вопросы пользователей. В частности, рассказал, что он выполняет боевые задачи по такому графику, когда на самом деле довольно редко может возвращаться домой, где его ждет возлюбленная и сын. Поэтому большую часть времени семья в разлуке.
"Да, сутки дома, три года на работе", — отметил Дмитрий.
Кроме того, военный рассказал о полученных с годами военного дела проблемах со здоровьем. Бабчук признался, что сейчас он не жалуется на общее самочувствие, но все же имеет протрузии. В то же время жених звезды добавил, что потерял немало веса за последнее время, но все же не потерял боевой настрой.
"Порядок, поясница в трусах (семь протрузий). Похудел, довольно таки ощутимо, ну ничего, сейчас пару кубов теста и огня, огня", — написал военный.
Напомним, недавно Леся Никитюк показала одну из осенних прогулок с женихом Дмитрием и их маленьким сыном. Возлюбленные выбрали для себя стильные луки.