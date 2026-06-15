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Жених Леси Никитюк, военнослужащий, заговорил о втором ребенке и удивил намеком
Дмитрий Бабчук в шутку ответил на вопрос о пополнении в семье.
Украинская телеведущая Леся Никитюк и её возлюбленный, военнослужащий Дмитрий Бабчук, не сходят с повестки дня поклонников и вызывают разговоры о возможном пополнении в их семье.
Поводом послужил особый день для пары — 15 июня их первенец, сынок Оскар, отмечает день рождения. На фоне этого события подписчики задали Дмитрию личные вопросы. В частности, многих заинтересовало, задумываются ли влюбленные о еще одном ребенке. Ответ военнослужащего не заставил себя ждать. Правда, раскрывать подробности он не стал. Вместо этого отреагировал в свойственной себе манере — с юмором.
«Конечно. Потом третий. И демобилизация», — в шутку написал Дмитрий Бабчук.
Этот короткий комментарий сразу вызвал бурную дискуссию среди поклонников. Некоторые восприняли слова мужчины как намек на серьезные семейные планы, другие же обратили внимание на упоминание о демобилизации, которая пока остается для него одним из главных ожиданий.
Впрочем, одно остается очевидным: несмотря на сложные реалии военного времени, пара продолжает строить общее будущее и не теряет оптимизма. Сам Дмитрий ранее не скрывал, что семья занимает важное место в его жизни.
Напомним, недавно Леся Никитюк показала, какв задымленном паркинге пряталась от громких взрывов в Киеве.