Жених Леси Никитюк впервые признался, как из-за войны потерял дом: "У меня нет крыши над головой"

Леся Никитюк с женихом

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Жених украинской ведущей Леси Никитюк впервые рассказал, как во время полномасштабной войны потерял собственный дом.

Военный Дмитрий Бабчук родом из города Энергодар, Запорожская область, который с марта 2022 года находится под оккупацией. Фактически у возлюбленного ведущей дом есть, но на самом деле жильем он пользоваться не может. Поскольку Дмитрий Бабчук является военным, а также внутренне перемещенным лицом, то у него есть право на жилищный ваучер. Жених Леси Никитюк подал документы на его получение, но уже 10 месяцев нет никаких результатов.

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«Свое жилье я фактически потерял еще в 2022 году. Точнее, оно есть, но мой родной город Энергодар находится под оккупацией почти с самого начала полномасштабного вторжения. Жилищного ваучера я жду уже около 10 месяцев. Почти сразу после объявления программы подал заявку и до сих пор ожидаю финансирования», — признается Дмитрий Бабчук.

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Пост жениха Леси Никитюк

Жениха Леси Никитюк это очень возмущает. Дмитрий говорит, что защищает страну от 2016 года, при этом не может получить от государства жилье, на которое по закону имеет право. Военный добавляет, что он не один такой.

«У меня, человека, который защищает свою страну, нет собственной крыши над головой. За это время максимум, что я получил, — статус ВПЛ. Но что он мне дает по вопросу жилья? То, что я арендую квартиру в другом городе и официально считаюсь внутренне перемещенным лицом, не возвращает мне дом и не обеспечивает новым. И я прекрасно понимаю, что такой не один», — сказал Дмитрий.

Напомним, жених Леси Никитюк и раньше высказывался о помощи от государства. Дмитрия Бабчука возмущает то, что он не может получить жилье, хотя имеет на это законное право, и провел параллель с громкими коррупционными скандалами.

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