Жених Леси Никитюк рассекретил, как они познакомились и чем он ее удивил на первом свидании

Леся Никитюк с женихом

Жених украинской ведущей Леси Никитюк — военный Дмитрий Бабчук — рассекретил, как они познакомились и чем он ее удивил на первом свидании.

Парочка рассказала о своих отношениях осенью 2024 года. Хотя влюбленные не скрывают, что вместе, но неохотно делятся подробностями личной жизни. Однако Дмитрий Бабчук все же поделился некоторыми признаниями в Instagram-stories, когда отвечал на вопросы поклонников.

Хотя военный и не был многословным, но рассекретил, что познакомился с Лесей Никитюк в реальной жизни. Кроме того, на первом свидании он очень сильно удивил ведущую. Дмитрий признался знаменитости, что является военным. Тогда Леся Никитюк поняла, что видеться они будут довольно редко.

Пост жениха Леси Никитюк

«Ее лицо, когда она меня впервые увидела и поняла, что я военный и видеться мы будем редко», — пошутил избранник знаменитости.

Отметим, Леся Никитюк и Дмитрий Бабчук рассекретили свои отношения осенью 2024 года. Уже в январе 2025-го пара обручилась. В июне того же года ведущая родила первенца — сына Оскара. Поговаривают, что влюбленные уже и даже заключили брак, однако официально они это не подтверждают.

Напомним, недавно Леся Никитюк показывала, как жених проводит время с их сыном. Маленькому Оскару уже семь месяцев.