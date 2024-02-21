Жених Меган Фокс шокировал черной татуировкой на полтела и возмутил Сеть

Жених голливудской актрисы Меган Фокс – американский музыкант Machine Gun Kelly – шокировал своей новой татуировкой.

В своем Instagram артист опубликовал фото, на котором хвастался тату. Исполнитель забил полтела – руки, плечи, грудь – черной краской. Ранее на тех местах Machine Gun Kelly уже были тату, так что новое он набил поверх предыдущих.

"Только для духовных целей", — философски подписал фото музыкант.

Machine Gun Kelly / Фото: instagram.com/machinegunkelly

В сети эпатажный поступок Machine Gun Kelly вызвал шквал эмоций. Одни пользователи восхищались новой татуировкой артиста, а другие назвали его безумным и отметили, что это уже слишком. Более того, нашлись даже те, кто не поверили, что это тату, и посоветовали исполнителю сходить и смыть краску.

Самая дурацкая вещь, которую я когда-либо видел!

Не лги! Пойди, прими ванну и вернись!

Это так красиво! Нравится твоя трансформация!

Напомним, недавно актриса Меган Фокс оскорбила украинок, сказав неудачную шутку. В Сети из-за высказывания звезды Голливуда разгорелся громкий скандал.

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