Жених Саши Бо объяснил свое заявление о переселенцах из Донбасса, повлекшее скандал

Жених украинской блогерши-миллионницы Саши Бо, стоматолог Платон Тарнавский объяснил свое заявление о переселенцах из Донбасса.

Так, избранник звезды Сети оскандалился, призвав не продавать жилье для людей из Донецкой и Луганской областей, отметив, что тогда российские оккупанты будут наступать на запад Украины, чтобы их "освободить".

Это сообщение получило широкую огласку в Сети.

Фото: jobnytuj.smm/Instagram

Со своей стороны Тарнавский поспешил объяснить свою публикацию.

В Instagram-stories он отметил, что в этом виделась совсем другая проблема – языковой вопрос и позорное поведение некоторых переселенцев.

"Каждый видит то, что хочет видеть. Лично мне болит языковой вопрос и не совсем человечное поведение некоторых "беженцев". Именно поэтому в кавычках", – прокомментировал стоматолог.

Фото: instagram.com/platontarnavskyi

Платон добавил, что он, как человек, до сих пор не привыкший к такому количеству придирчивого внимания, даже подумать не мог, что "все зайдет настолько далеко".

"Если все внимательно следят за моими сторис, то должны знать мою четкую гражданскую позицию. Но сейчас я извиняюсь перед всеми, кто неправильно понял посыл того репоста", – добавил он.

Напомним, Алексей Арестович объяснил свои последние скандальные заявления. Также он прокомментировал оскорбления в адрес Владимира Зеленского.

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