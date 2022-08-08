Жених Саши Бо попал в скандал из-за оскорбительного заявления о переселенцах из Донбасса

Любимый Саши Бо попал в громкий скандал из-за оскорбительных высказываний о переселенцах из Донбасса.

В частности, стоматолог в Instagram-stories призвал не продавать жилье для людей из Донецкой и Луганской областей. Жених Бо обосновал это тем, что тогда российские оккупанты будут наступать на запад Украины, чтобы их "освободить".

"Не продавайте "беженцам" собственность в Карпатах во время войны, если не хотите еще одного Донецка и Луганска здесь и чтобы вас пришли "освобождать", — написал Платон.

Такие высказывания не прошли мимо Instagram-сообщества jobnytui.smm, которое успело сделать скриншот stories Тарнавского. В сообщении говорится, что Платон решил "стать политическим экспертом" и клеймить украинцев.

Фото: jobnytuj.smm/Instagram

"Здесь бойфренд Саши Бо тоже сделался политическим экспертом… А почему только в Карпатах? Я наоборот за горы не волновалась, потому что гуцулы натолкут трембитами… Но что это за клеймение? Это как говорить, что все цыгане воруют, а украинцы все любят сало", – говорится в сообщении.

К слову, пока ни Саша Бо, ни ее жених не прокомментировали этот досадный инцидент.

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