Жених Тринчер, который был на "голодной тусе", назвал виновного в "сливе" информации

Сам Волошин тоже был на скандальной вечеринке.

Жених певицы Анны Тринчер, скандальный блогер Александр Волошин также 27 ноября, в День памяти жертв Голодоморов, был на эротической вечеринке во Львове.

В своем Instagram Александр решил присоединится к другим блогерам и рассказать свою точку зрения по поводу последних событий.

К слову, парень признается, что сам забыл о памятных датах и узнал только на следующий день. Впрочем, Волошин все же извинился перед людьми, чьи чувства он обидел.

"Честно говоря, узнал об этом (ред. — памятных датах) на следующий день, когда один из блогеров начал манипулировать людьми и призвать их буллить всех, кто был в тот день на вечеринке", — рассказал Волошин.

Александр Волошин прокомментировал "голодную блогерскую тусу" / instagram.com/voloshyn_xx

К слову, Александр обвинил Романа Салабая в том, что из-за него их стали хейтить. Также он считает, что "мужчина виноват в том, что они начали терять работу".

Александр Волошин прокомментировал "голодную блогерскую тусу" / instagram.com/voloshyn_xx

"Ты отобрал у честных бизнесменов их дело, которое они налаживали годами", — заявил Волошин.

Александр Волошин прокомментировал "голодную блогерскую тусу" / instagram.com/voloshyn_xx

Более того, Александр обвинил именно Салабая в том, что "Залиска госпитализировали в больницу, а директор Дома ученых Роман Славитич ушел из жизни".

Александр Волошин прокомментировал "голодную блогерскую тусу" / instagram.com/voloshyn_xx

Напомним, известный блогер-миллионник Александр Залиско попал в скандал из-за громкого празднования своего 29-летия. Он организовал роскошную вечеринку с элементами эротики в городском Доме ученых в День памяти жертв Голодоморов. На это празднование пришли многие украинские блогеры, в частности, среди присутствующих был и Владимир Остапчук, ведущий шоу "Маска" на телеканале "Украина".

На блогера составили протокол, а дело передали в суд. Он готовится уплатить штраф от 17 тысяч гривен. Кроме этого, многие известные компании после скандала отказались от сотрудничества с блогерами-гостями.

Читайте также: