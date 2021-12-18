Жених Тринчер впервые признался, почему поругался с мамой певицы: "Некрасиво поступил"

Звезда решил расставить все точки над "i".

Жених певицы Анны Тринчер, скандальный блогер Александр Волошин, впервые рассказал свою версию конфликта с мамой и бабушкой певицы.

Звезда решил расставить все точки над "i", чтобы поклонники наконец-то поняли, что именно между ними произошло. К слову, мама и бабушка Ани обиделись, потому что их не предупредили о предложении. Они подумали, что Александр своим родным об этом рассказал, а им нет.

Александр Волошин рассказал о конфликте с мамой Ани Тринчер / instagram.com/voloshyn_xx

"Тогда, когда я делал предложение, я привез свою маму в Киев. Это выглядело так, будто я предупредил свою маму о том, что я буду делать предложение. Но это не так. Из родных Ани в Киеве была только бабушка. Случилось так, что я немного не подумал и лично не пригласил ее. Маму Ани это обидело. А также маме Ани я не сказал, что буду делать предложение. Она была в Испании, и я почему-то даже не подумал сказать ей об этом, потому что понимал, что она не приедет. Поэтому это выглядело так, будто я своим родным об этом рассказал, а им нет. Хотя это было не так", — рассказал блогер.

Александр Волошин рассказал о конфликте с мамой Ани Тринчер / instagram.com/voloshyn_xx

К слову, Александр признал свои ошибки. Он встретился с мамой певицы и лично извинился перед ней.

"Я разволновался перед предложением и не совсем красиво поступил. Хотя до встречи с Жанной, я даже не смотрел на ситуацию ее глазами", — подытожил блогер.

Александр Волошин рассказал о конфликте с мамой Ани Тринчер / instagram.com/voloshyn_xx

Отметим, родные уже смогли найти общий язык. Недавно они помирились.

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