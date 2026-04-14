Жених-военный Леси Никитюк засветил лицо их сына и растрогал контрастом жизни
Дмитрий показал свое отцовство и службу.
Жених украинской ведущей Леси Никитюк — военный Дмитрий Бабчук — поделился редкими кадрами с сыном Оскаром.
Уже совсем скоро малышу исполнится 10 месяцев, а пока его отец решил показать теплые моменты отцовства. В своем Instagram Дмитрий Бабчук опубликовал серию нежных кадров, где играет с сыном, обнимает его и засыпает поцелуями. Едва ли не впервые поклонники смогли более четко разглядеть лицо малыша, которого Леся показывает в основном спиной.
Впрочем, эти кадры мужчина дополнил и совсем другой реальностью — службой на фронте. На контрасте он показал, как между короткими мгновениями счастья с семьей возвращается к выполнению воинского долга, защищая страну.
Такой эмоциональный баланс не оставил равнодушными подписчиков, которые в комментариях засыпали военного словами поддержки и восхищения.
Бро, жму руку, рад за тебя
Я так долго ждал этого от тебя
Невероятные кадры, мощные
Ранее Леся Никитюк признавалась, что ее возлюбленный редко бывает дома из-за службы. Несмотря на это, он старается максимально использовать каждую возможность побыть рядом с сыном и видеть, как тот растет.
Отметим, ведущая впервые стала мамой 15 июня прошлого года. Пара официально помолвлена. Однако в Сети не утихают слухи, что влюбленные уже могли узаконить отношения, но просто не афишируют это публично.
К слову, недавно Леся Никитюк уже показывала, как маленький Оскар праздновал свою первую Пасху и устраивал символическую «битву пасхальными яйцами».