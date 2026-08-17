Жениху Леси Никитюк сделали операцию: военный показался в больнице и высказался о службе

Леся Никитюк с женихом / © instagram.com/lesia_nikituk

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Жених украинской ведущей Леси Никитюк — военный Дмитрий Бабчук — перенес операцию.

Буквально недавно он проводил время вместе с невестой и встречался с друзьями, но теперь очутился на больничной койке. Дмитрий в Instagram сообщил, что ему прооперировали ногу. После хирургического вмешательства он поделился фотографией.

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Заметно, что нижняя конечность Дмитрия сейчас покрыта гипсом и зафиксирована, а сам он в то время лежит улыбается. В подробности своих проблем со здоровьем жених Никитюк не стал вдаваться. Однако сразу дал понять, что даже во время реабилитации решительно настроен возвращаться на службу.

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Дмитрий Бабчук

«Операцию сделали, лапку починили, скоро уже на службу. Работайте, братья», — написал Бабчук.

К слову, Леся Никитюк и Дмитрий Бабчук вместе уже несколько лет. Пара обручилась в Карпатах зимой в 2025 году, а уже в июне у них родился первенец. Сына назвали Оскаром. Недавно он отпраздновал первый год жизни.

Напомним, на днях Леся Никитюк показалась с женихом в стильных образах в необычном ретроавтомобиле.

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