Тарас Цимбалюк / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

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Украинский актёр Тарас Цимбалюк резко высказался о стереотипах в отношении женщин старше 35 лет и объяснил, почему общество по-разному оценивает мужчин и женщин в зрелом возрасте.

Звезда украинского кино обратил внимание на двойные стандарты, которые до сих пор бытуют в обществе. По его словам, возраст женщины часто воспринимается как своеобразный «срок годности». В то же время мужчине даже после 40 лет легко приписывают перспективность и желание «найти себя». Цимбалюк подчеркнул, что подобные установки формируют у женщин страх остаться в одиночестве. Особенно давит вопрос о браке и детях. А еще — навязчивая мысль о том, что одиночество непременно станет их будущим.

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«Женщина 35–40 лет — это уже не то. А парень 45+ — это перспективный „мальчик“. А почему у неё есть какой-то срок годности, а парень после 40 — это бесконечный поиск себя. Что вообще внушает общество женщинам 40+: „Когда ты выйдешь замуж“, „когда ты кого-нибудь найдешь“, „пора рожать детей“, „смотри, а то останешься одна, а максимум с котом“», — заявил Цимбалюк.

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Тарас Цимбалюк / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Актёр призвал не позволять чужим ожиданиям определять личную жизнь. По его мнению, женщине важно не спешить вступать в отношения только из-за страха одиночества или общественного давления. Ведь попытка любой ценой соответствовать навязанному сценарию может привести совсем не к желанному счастью.

Цимбалюк также обратил внимание на то, что зрелый возраст не должен автоматически означать отказ от личных планов, новых отношений или поиска себя. Наоборот, этот период может стать временем, когда человек уже лучше понимает собственные желания и не готов мириться с тем, что ему не подходит.

Тарас Цимбалюк / © пресслужба каналу "1+1"

Напомним, недавно Тарас Цимбалюк и его возлюбленная удивили всех романтическим шагом в отношениях и опубликовали фото.

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