Женщина, с которой принц Гарри потерял девственность в 16, вышла на связь и показала, где и как произошел их первый секс

После откровенного рассказа принца Гарри в его скандальных мемуарах "Запасной" о первом сексе со старшей женщиной, та самая женщина дала о себе знать.

Так, 40-летняя машинистка экскаватора Саша Велпоул призналась, что именно с ней у герцога Сассекского был первый сексуальный опыт. Во время разговора с журналистами DailyMail Велпоул подтвердила, что все, о чем написал принц Гарри в мемуарах, правда. Впрочем, отметила, что она была уж не слишком старше него – тогда Гарри было 16, а Саше – 19 лет.

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Велпоул вспомнила, что в этот день она в пабе праздновала день рождения. Накануне ее бросил бойфренд, и она была огорчена. Гарри пытался всячески поддержать подругу, обнимая ее. Затем юный принц предложил подружке выйти покурить. Там, помнит Саша, он начал ее целовать.

"Это было страстно, интенсивно. Мы оба все понимали. От поцелуя он довольно быстро перешел на пол. Это было горячо, феерично. Это было прекрасно, потому что мы не должны были этого делать. Для меня он не был "принцем Гарри", это был Гарри, мой друг. Ситуация немного вышла из-под контроля, мы не собирались этого делать, я не знала, что он девственник, но он никоим образом этого не показывал – казалось, он знал, что делает. Это было быстро, дико, увлекательно. Мы оба были пьяны", — поделилась воспоминаниями Велпоул.

Она добавила, что интим между ними длился пять минут в поле возле паба, в котором Саша праздновала день рождения. После чего они оба оделись и договорились вернуться в паб разными направлениями.

Как доказательство того, что Велпоул действительно та женщина, с которой принц Гарри потерял девственность, она предоставила архивные фото, где изображена с молодым герцогом и показала тот же паб, возле которого все произошло.

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