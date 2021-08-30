"Женский Квартал" съездил в АТО, где проехал 2800 км и дал 10 концертов

Артистки посетили пять городов - Мариуполь, Авдеевка, Бахмут, Краматорск, Северодонецк.

24 августа Украина праздновала 30 лет независимости. В эти праздничные дни для Украины "Женский Квартал" дал благотворительный концерт на Востоке Украины в зоне АТО.

Артистки посетили пять городов: Мариуполь, Авдеевка, Бахмут, Краматорск, Северодонецк. Также заезжали в части к пограничникам, спецназу и к бойцам сил специальных операций с неформальными встречами для поддержки боевого духа защитников.

Пресс-служба студии "Квартал 95"

Пресс-служба студии "Квартал 95"

23 августа, в День Государственного флага, актеры выступили в Мариуполе. День Независимости вместе с бойцами "Женский Квартал" встретил в Авдеевке. Через два дня после этого город снова обстреляли оккупационные войска.

Пресс-служба студии "Квартал 95"

Пресс-служба студии "Квартал 95"

"Мы чувствуем невероятную гордость и ответственность, что в особые для Украины дни мы были на Востоке вместе с военными. Именно благодаря им мы можем дарить радость и чувствовать независимость. Это первый большой выезд "Женского Квартала" с концертами на Востоке. Девушки очень волновались. Но кроме того, что они очень красивые, они невероятно смелые и сильные. За пять дней дали 10 концертов. Когда мы ездили в части, все военные были не только зрителями, но и участниками концертов — импровизировали, подпевали и танцевали вместе с нами", — прокомментировал художественный руководитель "Женского Квартала" Александр Пикалов.

Пресс-служба студии "Квартал 95"

Пресс-служба студии "Квартал 95"

Пресс-служба студии "Квартал 95"

Концерты благотворительного тура состоялись для военных, врачей, волонтеров, семей погибших и пропавших, а также незащищенных категорий граждан.

Пресс-служба студии "Квартал 95"

Всего актеры "Женского Квартала" проехали 2800 км Восточной Украины и дали 10 концертов (5 запланированных по городам и еще 5 специальных концертов в воинских частях). Концерт в Северодонецке состоялся на Ледовой арене и собрал 3700 зрителей. Стал самым масштабным в туре.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку