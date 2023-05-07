Женственная Тина Кароль соблазнительно повыгиналась на камеру под свою новую песню

Украинская певица Тина Кароль привлекла внимание поклонников хорошими кадрами.

На своей странице в Instagram исполнительница поделилась Reels, на котором соблазнительно повыгиналась на камеру в изящном белом платье на тонких бретелях. В кадре волосы певицы развивались от легкого ветерка.

В качестве сопровождения к своему видео Кароль использовала новую песню "Honey&Мед", премьера которой состоялась недавно.

Несмотря на то, что видео Тины было откровенно, под ним она оставила важный мессендж.

"Во время войны сложно делать качественный продукт, но это то, что мы должны делать. Так мы выживаем и поддерживаем людей через искусство и музыку. Поднимаем настроение и боевой дух, поддерживаем нацию, забираем плохие чувства из души. Этот проект — символ нашего об Музыка и голос — это сильное оружие навсегда", — написала Кароль.

Напомним, что после выхода песни "Honey&Мед" в день премьеры разгорелся настоящий скандал. Как выяснилось, что в создании клипа приняли участие россияне, о чем певица не знала. Наконец, Тина приняла решение и удалила клип.

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