Жену Анатолия Антолича оштрафовала полиция: звезда возмутился причиной и заговорил о суде

Украинский телеведущий Анатолий Анатолич резко отреагировал на действия полиции после того, как его жену Юлу остановили на дороге и выписали штраф.

В Instagram звезда сообщил, что причиной стало якобы загрязнение номерного знака автомобиля, когда женщина направлялась на прощание с погибшим защитником Украины. По словам шоумена, ситуация его шокировала не из-за суммы штрафа, а из-за самого факта такого решения в нынешних условиях без воды, света и тепла.

«Только что мою жену остановила полиция и оштрафовала за загрязненный номерной знак. Честно говоря, я обалдел. Моя жена ехала на прощание с Героем, не превышала скорость. GPS не работает из-за тревоги. Они едут за ней и останавливают, выписывают штраф. Дело не в тысяче гривен, а как это возможно сейчас? Меня не было там рядом, потому что это был бы другой разговор и отстаивал бы свои права. Я конечно заплатил, но буду подавать в суд. Для меня это принципиально», — рассказал возмущенный шоумен.

Ведущий также подчеркнул, что не пользуется никакими привилегиями и не считает себя «неприкасаемым» на дороге. По его словам, в условиях непогоды на дорогах и пригородах Киева идеально чистый номер — скорее исключение, чем правило. К тому же авто семьи — электрическое и было почти без заряда из-за отключения света.

«Я не какой-то там привилегированный, но скажите мне, в такую погоду с такими дорогами в пригороде, куда Юла добиралась час по этим дорогам, очевидно, что авто будет очень грязное. Авто электрическое. Едва заряженное из-за отключения света. Юла мне до этого звонит и говорит что едет без печки, чтобы хватило. Или вы думаете полицейский протер девушке номер? Нет. Выписал штраф на 1000 грн и отпустил дальше с грязным номером. Езжайте на похороны, уважаемая. Мы вас не задерживаем. Отвратительное ощущение внутри от такого. Сейчас как никогда», — заявил ведущий.

Сама Юла в комментариях подтвердила слова мужа и отметила, что в доме не было ни света, ни воды, а дороги превратились в сплошное болото. Она призналась, что даже если бы помыла авто, через несколько сотен метров номер снова мог бы быть грязным.

«Воды дома нет. света нет. Насос водяной не тянет генератор. На улице просто каша. В какой момент я должна была понять, что он вообще грязный настолько, что тянет на штраф. Сейчас такая ситуация в стране», — написала Юла.

