Жену Григория Решетника раскритиковали в Сети из-за "веселья за границей": она ответила

Жена телеведущего Григория Решетника – Кристина – снова столкнулась с критикой в Сети.

На днях вместе со своим мужем блоггерша отправилась за границу. На своей странице в Instagram Кристина поделилась счастливыми кадрами из аэропорта, а также показала, как совершает покупки в люксовых магазинах. В подписи к видео жена Решетника предложила подписчикам угадать, в какую страну она уехала.

Кристина Решетник показала, как весело проводит время за границей в день атаки по Харькову

Однако не всем поклонникам показалось уместным публиковать подобный контент, ведь в этот же день Украину всколыхнула новость о жестоком ударе оккупантов по Харьковщине, из-за которого погибли более 50 человек.

Если честно, это немного некстати такое выставлять когда в стране траур.

Если совершил 3 детей и больше можно уезжать из страны, путешествовать, радоваться жизни, а у кого 1 или 2 ребенка должны погибать и сидеть в окопах! Фу, мерзко на это все смотреть.

Вот так и живем, одни воюют, другие разъезжают по курортам!

Сейчас, когда Харьковщина, Харьков утопает в крови, ваши видео не уместны.

Кристина Решетник / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Кристина молчать не стала и на следующий день ответила комментаторам. По словам жены ведущего, их поездка была рабочей и они с мужем уже вернулись в Украину. Как подчеркнула жена ведущего, они с мужем продолжают помогать ВСУ и поддерживать страну, а уныние каждый украинец испытывает каждый день.

"Сложные переезды и перелеты - Киев, Краков, Дубай, Лондон, Краков - это все за последние несколько дней. Поэтому все мои "добрые" корреспонденты, не переживайте! Путешествие было рабочим! Уже в Украине, как и в предыдущие годы, месяцы, то есть всегда! Я и моя семья работаем чтобы помогать нашим Героям и Героиням! Призываю и вас делать то же самое, а не заниматься писаниной и хейтом! Хотя, я знаю, что мои настоящие подписчики все понимают и чувствуют! Будьте добрее и сейте в душе любовь, и веру в лучшее будущее! А что касается грусти - то она всегда на душе каждого украинца и украинки! И будет продолжаться пока не наступит победа А она обязательно будет!", - написала Решетник.

Кристина Решетник / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

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