Жену Григория Решетника с тремя детьми не пустили в Польшу: "Развернули на границе"

Жену ведущего Григория Решетника вместе с тремя детьми не пустили в Польшу.

Об этом блогерша Кристина Решетник сообщила в своем Instagram. Избранница шоумена вместе с тремя детьми должна была ехать на отдых за границу. В частности, они должны добраться до одного из аэропортов Польши, чтобы уже оттуда полететь дальше. Однако произошел неприятный инцидент. Кристина поделилась, что их не пропустили через границу. блогерше вместе с детьми пришлось возвращаться в Украину.

"Без приключений не обошлось. Развернули на границе… Пришлось возвращаться назад в Украину. Скоро расскажу больше об этой ситуации, чтобы у вас не повторилось", — поделилась блогерша.

Пост Кристины Решетник / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Наконец, Кристине вместе с детьми удалось попасть в Польшу и добраться до аэропорта в Катовице. Почему сначала их не пропустили через границу – жена Решетника пообещала позже рассказать. Сейчас же избранница ведущего в ожидании отпуска. Особенно блогерша радуется за детей, которые хотя бы некоторое время поживут не в реалиях войны.

"Катовице! Всего-навсего 1000 км, и мы в аэропорту. А раньше 20 минут и вылетаешь из Борисполя… Уже даже забылось, что такое было. Но, несмотря на усталость, дети все равно счастливы, потому что некоторое время поживут в покое", – отметила Кристина.

Кристина Решетник вместе с детьми / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

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