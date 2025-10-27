Жену Григория Решетника заподозрили в беременности четвертым ребенком

Григорий Решетник с женой / © instagram.com/kristina_reshetnik

Жену украинского ведущего Григория Решетника заподозрили в беременности четвертым ребенком.

Блогерша Кристина опубликовала довольно интересный пост в Instagram. В частности, избранница шоумена поделилась секретом крепких отношений. По словам Кристины, за все годы, что они с мужем вместе, им всегда интересно друг с другом.

Григорий Решетник с женой / © instagram.com/kristina_reshetnik

Пост жена Решетника дополнила серией фотографий. На кадрах ведущий и его возлюбленная позировали среди большого количества букетов из розовых роз. Но пользователи обратили внимание на несколько интересных деталей. На отдельных фото Кристина осторожно держалась за животик, так, будто бы она в положении. Пользователи заподозрили, а не беременна ли блогерша девочкой, поскольку комната была просто заполнена именно розовыми цветами.

Жена Григория Решетника / © instagram.com/kristina_reshetnik

Кристина, я заметила ручки у животика на фото. Вы в положении?

Это все в честь девочки. Розовые розы, сияющие лица! Наконец-то!

Судя по фото, можно понять, что вы - в положении! Если это действительно так, поздравляю! Такие родители - действительно пример для своих детишек!

Отметим, Решетники пока не комментируют слухи. Однако супруги недавно интриговали рождением четвертого ребенка. Сейчас влюбленные воспитывают троих сыновей.