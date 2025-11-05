- Дата публикации
Жену Остапчука назвали "любовницей": Полтавская раскрыла, в каком статусе он был в начале их отношений
Екатерина Полтавская рассказала, когда на самом деле начался их роман.
Жену украинского ведущего Владимира Остапчука назвали "любовницей".
Произошло это после того, как блогерша Екатерина Полтавская поддержала певицу Юлию Думанскую, с мужем которой флиртовала психолог. Избранница шоумена в своем Telegram-канале дала четко понять, что для нее такое поведение не является допустимым.
В комментариях появилась и сама психолог. Она упрекнула, что, мол, Екатерина Полтавская и сама закрутила роман с Владимиром Остапчуком, когда тот был женат: "Спросите у владелицы этого Telegram-канала, женатые мужчины - это тоже ее специализация".
Екатерина Полтавская не стала молчать и расставила все точки над "і". Блогерша отметила, что на момент начала их отношений ведущий уже был одинок и подал документы на развод.
"Когда мы познакомились с мужем, он уже жил сам и подал документы на развод", - ответила блогерша.
Напомним, недавно Владимир Остапчук и Екатерина Полтавская праздновали третью годовщину отношений. Блогерша хвасталась роскошным подарком, который получила от мужа по случаю особой даты в их семейной жизни.