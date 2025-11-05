Жену Остапчука назвали "любовницей": Полтавская раскрыла, в каком статусе он был в начале их отношений

Владимир Остапчук с женой / © instagram.com/poka.tya

Жену украинского ведущего Владимира Остапчука назвали "любовницей".

Произошло это после того, как блогерша Екатерина Полтавская поддержала певицу Юлию Думанскую, с мужем которой флиртовала психолог. Избранница шоумена в своем Telegram-канале дала четко понять, что для нее такое поведение не является допустимым.

В комментариях появилась и сама психолог. Она упрекнула, что, мол, Екатерина Полтавская и сама закрутила роман с Владимиром Остапчуком, когда тот был женат: "Спросите у владелицы этого Telegram-канала, женатые мужчины - это тоже ее специализация".

Владимир Остапчук и Екатерина Полтавская / © instagram.com/vova_ostapchuk

Екатерина Полтавская не стала молчать и расставила все точки над "і". Блогерша отметила, что на момент начала их отношений ведущий уже был одинок и подал документы на развод.

"Когда мы познакомились с мужем, он уже жил сам и подал документы на развод", - ответила блогерша.

Напомним, недавно Владимир Остапчук и Екатерина Полтавская праздновали третью годовщину отношений. Блогерша хвасталась роскошным подарком, который получила от мужа по случаю особой даты в их семейной жизни.