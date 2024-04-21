Жену Павлика довели до слез хейтеры из-за 2-летнего сына: Репяхова резко ответила на оскорбления

Жена певца Виктора Павлика — бизнесвумен и блогерша Екатерина Репяхова — пожаловалась на оскорбительные комментарии от хейтеров, которые просто довели ее до слез.

В частности, Катя в своем Instagram поделилась, что Мише почти три года, а он пока что не разговаривает. Впрочем, блогерша не сидит, сложа руки, и не ждет, пока он сам заговорит, а работает со специалистами. Жена исполнителя поделилась, как проходит их коррекционный путь к запуску речи.

Впрочем, не все пользователи написали Репяховой слова поддержки. Нашлось немало комментаторов, которые начали навешивать на сына блогерши и певца свои "диагнозы". Жена Павлика не стала терпеть и резко ответила на оскорбительные комментарии.

Екатерина Репяхова с сыном от Виктора Павлика / Фото: instagram.com/repyahovakate

"Умников вызвали? Я думаю, что этот человек никогда нормальным не станет, а мой мальчик еще всем покажет. Если бы "оно" несло наказание за свои слова, таким смелым бы не было. Из-за таких людей в нашем обществе ненормотипные дети считаются чем-то постыдным. Это большая беда", — резко высказалась Екатерина.

Правда, слова комментаторов зацепили Репяховую, она не сдержала слез и расплакалась. Тем не менее, Екатерина подчеркнула, что гордится своим сыном и сделает все возможное, чтобы он скорее стал говорить.

Екатерина Репяхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

"Я горжусь быть мамой ненормотипного ребенка. Мой сын выбрал меня своей мамой, потому что знал, что только я смогу любить его таким, какой он есть, потому что именно я пройду с ним этот трудный путь. Именно я буду держать его за руку столько, сколько ему потребуется...", — добавила Екатерина.

Екатерина Репяхова с сыном от Виктора Павлика / Фото: instagram.com/repyahovakate

Напомним, недавно Екатерина Репяхова рассказала, как Виктор Павлик угрожал ей разводом. Блогерша призналась, что ее муж делал такие категоричные заявления.

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