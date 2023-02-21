Жену Виктора Павлика раскритиковали в Сети после фотосессии в трусах: "Метите в порно?"

Жена певца Виктора Павлика и его концертный директор Екатерина Репяхова удивила поклонников кадрами из новой фотосессии.

Обычно в Instagram блогерши поклонники привыкли видеть семейные фотографии или романтические образы от Екатерины. Однако на этот раз жена Павлика поделилась смелыми фотографиями, на которых позировала в трусах и майке. На фотографиях Репяхова раздвинула ноги и смотрела прямо в камеру.

"Увидеть себя другой", — подписала подборку Екатерина.

Екатерина Репяхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Впрочем, не всем подписчикам Репяховой такой контент показался удачным. В комментариях под фото блогершу раскритиковали за вульгарный образ и неуместную публикацию.

Екатерина Репяхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Чего мне сегодня не хватало в новостной ленте, так это растопыренной Репяховой!

Люди ежедневно гибнут, кому эти фото нужны!

Такова была хорошая фотосессия, зачем нам ваша п*****?!

Екатерина, вы метите в порно?

Катя, с фотошоп очень переусердствовали...

Екатерина отреагировала на критику в свою сторону и посоветовала всем хейтерам также быстро делать донаты на ВСУ, как они пишут ей комментарии.

"Чтобы эти критики так быстро донатили, как пишут", – написала Репяхова.

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