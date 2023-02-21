Жену Виктора Павлика раскритиковали в Сети после фотосессии в трусах: "Метите в порно?"

Подписчикам фотографии показались пошлыми.
Жена певца Виктора Павлика и его концертный директор Екатерина Репяхова удивила поклонников кадрами из новой фотосессии.
Обычно в Instagram блогерши поклонники привыкли видеть семейные фотографии или романтические образы от Екатерины. Однако на этот раз жена Павлика поделилась смелыми фотографиями, на которых позировала в трусах и майке. На фотографиях Репяхова раздвинула ноги и смотрела прямо в камеру.
"Увидеть себя другой", — подписала подборку Екатерина.
Впрочем, не всем подписчикам Репяховой такой контент показался удачным. В комментариях под фото блогершу раскритиковали за вульгарный образ и неуместную публикацию.
- Чего мне сегодня не хватало в новостной ленте, так это растопыренной Репяховой!
- Люди ежедневно гибнут, кому эти фото нужны!
- Такова была хорошая фотосессия, зачем нам ваша п*****?!
- Екатерина, вы метите в порно?
- Катя, с фотошоп очень переусердствовали...
Екатерина отреагировала на критику в свою сторону и посоветовала всем хейтерам также быстро делать донаты на ВСУ, как они пишут ей комментарии.
"Чтобы эти критики так быстро донатили, как пишут", – написала Репяхова.
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