Женя Галич, который служит в ВСУ, признался, на какие деньги живет и как обеспечивает семью

Лидер группы O. Torvald, украинский певец Женя Галич рассказал, на какие деньги живет он и его семья во время войны в Украине.

В начале полномасштабного российского вторжения музыкант вступил в ряды ВСУ, тем временем его семья уехала за границу, а именно в столицу Польши – Варшаву. Уже полтора года супруга Галича с сыном и дочерью находится в другой стране. Как признался музыкант, они за это время всего три раза виделись.

"Три раза за полтора года мы виделись. Однажды я выезжал – это было в январе, у меня был отпуск 10 дней. И они (семья – прим. ред.) приезжали в Украину", — рассказал Галич в интервью ISLND TV.

Женя Галич / Фото: instagram.com/jenia_galich

Семья Галича в Варшаве живет в съемной квартире. Также они получают соцвыплаты, кроме того жена певца зарабатывает средства. Однако Галич тоже обеспечивает семью. Как говорит исполнитель, он получает роялти и у него есть определенные сбережения. Также музыкант получает зарплату за свою службу, правда, маленькую. Почти все средства, которые артист зарабатывает, он отдает семье, оставляет себе какой-то минимум.

"Сейчас хуже. Если раньше у нас были боевые выплаты, премии президентские, то сейчас осталась только "голая" зарплата, и она маленькая. К счастью, у меня были сбережения, есть роялти за музыку. Я пытаюсь оставлять себе минимум, остальное отправляю семье. Мне вернули долг 47,3 тысяч гривен. Есть еще заведение, которое работает без жены, но оно существует. Оно работает, но приносит небольшие деньги. Жена работает, и они получают выплаты для вынужденных переселенцев", — рассказал музыкант.

Женя Галич / Фото: instagram.com/jenia_galich

Напомним, недавно Женя Галич попал в жуткое ДТП. Артист признался, что чуть не погиб, и показал фото изуродованного автомобиля.

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