Женя Галич отреагировал на хейт в его сторону из-за критики трека "Смарагдове небо"

Женя Галич и DREVO

Лидер группы O.Torvald Женя Галич впервые прокомментировал волну критики после резких слов в адрес хита DREVO "Смарагдове небо".

Артист в комментарии OBOZ.UA признался, что во время интервью для шоу "Критиканты" высказал собственное мнение относительно того, какой должна быть современная украинская музыка и не хотел обидеть молодого исполнителя.

"Вижу, что мои слова вызвали дискуссию, но комментарий не касался конкретно DREVO. Формат шоу предусматривает личную оценку песни. Припев "Смарагдове небо" яркий и запоминающийся. Но я всегда смотрю на песню целостно. У мены не было негативных мыслей относительно DREVO. Наоборот, уважаю каждого, кто создает украинскую музыку. Извините, если я кого-то обидел", - пояснил Галич.

Музыкант отметил, что призывает артистов работать над качественными, глубокими композициями, а не сводить все только к одному эффектному хуку.

Конфликт между Женей Галичем и DREVO: что известно

Ранее комментарий Жени Галича о треке DREVO вызвал настоящий скандал. В разговоре с музыкальным обозревателем Максимом Нагорняком певец заявил, что песня "кроме припева - г*вно". Именно после этого в Сети поднялась волна хейта, а к обсуждению присоединилась и Тина Кароль.

В своем Telegram-канале певица раскритиковала Галича за некорректные высказывания и стала на сторону молодого артиста.

"Неба хватит на всех. Прекратите комментировать чужое творчество - делайте свое", - отметила певица.