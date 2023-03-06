Женя Галич ответил, кого из своих звездных коллег в ВСУ считает героями

Лидер группы O.Torvald Женя Галич, который с начала войны пошел защищать Украину от оккупантов, высказался о своих коллегах на передовой.

Музыкант с уважением отнесся к своим знакомым звездам-мужчинам, которые отважились взять в руки оружие и пойти воевать. Так, Галич ответил, что считает героем Даниэля Салема.

"Даня суперкрут, Даня мой братик вообще. Я за него молюсь, я горжусь им. Мы были вместе в какой-то момент войны. Он крут нереально. Он боец, настоящий мужчина. Он воюет очень крепко, я им горжусь, он герой однозначно", – сказал Галич "24 канала".

Даниель Салем / Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

Также музыкант с уважением отозвался о лидере группы "Бумбокс" Андрее Хливнюке, который не только воюет на передовой, но и собирает деньги для нужд армии.

"Андрей Хливнюк просто брат. Именно такие люди своим примером доказывают, что можно собирать колоссальные деньги. Он собрал более полумиллиона долларов на эскадрильи PUNISHER, с помощью которой со своими собратьями кошмарит русню. Это также пример, он может не только организовывать все эти собрания, но и мощно служить, воевать", — отметил Галич.

Фото: instagram.com/boomboxfamily

По словам певца, многие его коллеги-музыканты вызывают у него уважение, ведь тоже с упорством воюют против врага.

"Есть люди, которые также сильно воюют. Это вокалист группы "Карна". Также очень мощный воин, и тоже многое делает с волонтерской стороны, Ваня Леньо из группы Kozak System, который держал оборону Киева в свое время, а затем ездил в тур, собрала много денег для украинских военных. Саша Ярмак – мощный дронщик, классный военный, очень уважаю его. Саша Чемеров много делает для "Культурного десанта". Коля Серга много делает для культурного развития нашей страны", – добавил Галич.

Напомним, ранее Женя Галич высказался об актрисе Тарасе Цымбалюке, который получил повестку, но пока не ушел на фронт.

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