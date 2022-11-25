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Женя Галич под гитару спел для побратимов на востоке, прячась в укрытии

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
1018
Время на прочтение
1 мин
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Женя Галич под гитару спел для побратимов на востоке, прячась в укрытии

Женя Галич / Фото: instagram.com/jenia_galich

Исполнитель дал импровизированный концерт на передовой.

Лидер музыкальной группы O.Torvald Женя Галич спел для своих побратимов, с которыми вместе несет службу на востоке Украины.

Певец поделился видео, на котором исполняет один из своих хитов для военных. В это время вместе с побратимами он находился в укрытии, с голыми стенами и отсутствием света. Бойцы ВСУ важно слушали импровизированный концерт музыканта – кто-то сидя на полу, а кто-то вообще стоя.

"Где-то на востоке", – коротко подписал видеоролик Галич.

Напомним, что уже семь месяцев Женя Галич защищает Украину от оккупантов в рядах ВСУ. Еще с начала полномасштабной войны музыкант хотел попасть в терроборону или Вооруженные силы, впрочем удалось ему это только в апреле. Периодически Галич делится со своими поклонниками видео и фотографиями из передовой. Так, ранее лидер группы O.Torvald показал фото с оружием с военных учений.

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Дата публикации
Просмотры
1018
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