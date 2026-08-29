Женя Галич показал разрушенный дом после нападения РФ на Киевскую область: "Ужасная ночь"

Женя Галич / © instagram.com/jenia_galich

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Фронтмен группы O.TORVALD Женя Галич сообщил, что в результате российского нападения на Киевскую область его дом серьезно пострадал.

Тревожная ночь оказалась ужасной для семьи музыканта. Вражеский удар пришелся на село Мила в Бучанском районе Киевской области. После атаки на территории складских помещений вспыхнул масштабный пожар, сопровождавшийся взрывами и детонациями. Повреждениям подверглись и расположенные неподалеку жилые дома. Среди пострадавших оказался и дом лидера группы O.TORVALD. Семье Галича пришлось срочно эвакуироваться.

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«У нас всё в порядке. Семья в норме. Мы эвакуировались. Ночь прошла ужасно. Постоянно слышались взрывы. Двери вырывало. Разбило окна. Виновные должны быть наказаны, кто-то отдал приказ хранить это в нескольких метрах от мирных жителей. Кто-то за это отвечал. Найдите ответственных и наказайте показательно», — отметил Галич.

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Женя Галич / © instagram.com/jenia_galich

Женя Галич / © instagram.com/jenia_galich

Женя Галич / © instagram.com/jenia_galich

Женя Галич / © instagram.com/jenia_galich

Впоследствии певец показал, что осталось от его дома после пережитой ночи. Мощный взрыв повредил окна и двери, и семья была вынуждена покинуть дом из соображений безопасности.

«У нас всё в порядке. Семья в норме», — подчеркнул музыкант, успокаивая поклонников.

Женя Галич / © instagram.com/jenia_galich

Напомним, недавно в жилом комплексе известной украинской ведущей во второй раз поцелил вражеский дрон. Жуткие кадры с места «прилета».

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