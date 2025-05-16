Женя Галич публично послал Потапа и сравнил его с Януковичем: "Не имеет права возвращаться сюда"

Женя Галич, Потап

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Лидер группы O.Torvald, украинский певец Женя Галич, который недавно сменил имидж, раскритиковал продюсера Потапа.

А именно исполнителю не понравились поступки рэпера, которыми он в последнее время всколыхнул украинскую публику. Так, Галич вспомнил скандальное интервью Потапа российскому журналисту Юрию Дудю. И, опираясь на этот факт, музыкант протестует против возвращения звезды в Украину из-за границы, где Потап уже долгое время живет. Более того, он приравнял его к скандальному Януковичу:

"Потап говорит, что он помогал. Наверное, что это так, я не исключаю. Но после того, как ты идешь на интервью к российскому журналисту – пошел ты на х*й. Ты не имеешь права возвращаться сюда! Мне не важно, что о тебе говорят, даже если миллиардами помогает. А если сейчас Янукович приедет и скажет, что он действительно помог Украине и покажет все квитанции, то что, простим? Так быть не может. Институт репутации должен работать", – пояснил Галич на подкасте "СучЦукрМуз".

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Потап / © www.instagram.com/realpotap

По мнению певца, украинцы могут быть благодарны за помощь, но при этом не стоит закрывать глаза и на истинные взгляды таких помощников. Он объяснил, что своей благотворительной деятельностью некоторые могут прикрываться и намеренно помогать в формате "откупа", когда на самом деле имеют неоднозначную позицию.

"Помогать могут все и мы благодарим за помощь. Но на этом давайте остановимся: это не значит, что если вы передали "скорые" или деньги и откупились, то вы можете вернуться и рассказывать, как нам жить. Три года – это огромный срок!" – подчеркнул артист.

Напомним, что недавно Потап оправдался за свою эмиграцию и заговорил о Родине.