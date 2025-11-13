Женя Галич раскритиковал выступления украинцев на "Евровидении" и раскрыл, кого считает достойными конкурса

Женя Галич / © скриншот с видео

Украинский певец и лидер группы O.Torvald Женя Галич, который недавно похвастался отдыхом за границей, поделился своим мнением о выступлениях украинских участников конкурса за разные годы.

В шоу NABARI музыкант должен был определить худшие выступления, однако сначала похвалил некоторых артистов. В частности, он выделил группу Ziferblat на «Евровидении-2025» с песней «Bird of Pray»:

«Они гениальные музыканты и суперкрутые «типы», — отметил Галич.

Выступления alyona alyona и Jerry Heil на «Евровидении-2024» с композицией «Teresa & Maria» он назвал нормальными. В свою очередь, Группа Go_A с треком «Шум» на «Евровидении-2021», наоборот, очень понравилась.

Женя Галич

В худшие, по его словам, попали Светлана Лобода и Мика Ньютон, ведь, по словам Галича, он их почти не помнит. Также в списке оказалась MARUV, которая должна была представлять Украину на Евровидении-2019 с песней «Siren Song», но отказалась от участия из-за сотрудничества с Россией.

Относительно Kalush Orchestra, которые представляли Украину на песенном конкурсе 2022 года, музыкант отметил замечательную песню, однако после победы на конкурсе у группы вроде бы наступил творческий упадок. При этом Галич подчеркнул, что Александр Пономарев и Джамала — настоящие легенды, а также выразил расположение к Ziferblat, Go_A и Melovin, с которым, по его словам, они даже «подружились».

Напомним, недавно Женя Галич сам заговорил за участие в нацотборе на «Евровидение-2026». Так, музыкант неожиданно заявил об участии в конкурсе, однако впоследствии раскрыл неожиданные подробности своих высказываний.