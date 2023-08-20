Женя Галич резко раскритиковал мужчин, которые во время войны сбежали из Украины за границу

Лидер группы O.Torvald, украинский певец Женя Галич раскритиковал мужчин, которые сбежали из Украины из-за полномасштабной войны.

По словам исполнителя, он никоим образом не осуждает тех, кто выехал законно. Артист понимает, что на это могли быть разные причины. Однако певец призывает, что за границей не следует забывать об Украине. По возможности помогать родной стране, ходить на митинги и показывать, что война до сих пор продолжается и ежедневно гибнут невинные люди.

"Те, кто законно уехал – их выбор, не осуждаю. Надеюсь, что вы там находите возможность помогать стране: зарабатывать, донатить, выходить на митинги, показывать, что в стране все еще идет война. Это для тех мужчин, которые законно выехали за границу", — рассказал артист в интервью ISLND TV.

Женя Галич / Фото: instagram.com/jenia_galich

В то же время Галич вообще не понимает тех мужчин, которые из-за войны сбежали из Украины. Артист убежден, что они должны отвечать за это перед законом.

"Все остальные, которые мутились, которые давали взятки, которые проезжали в багажниках, которые мутили себе левые справки о всей этой истории, — вы конченные. Они должны отвечать в административном порядке. Входной билет дороже должен быть, чем выходной. Вы можете вернуться в Украину, но входной билет должен быть более дорогим", — высказался певец.

Женя Галич / Фото: instagram.com/jenia_galich

Напомним, сам Женя Галич с начала полномасштабной войны служит в рядах ВСУ. Недавно артист рассказал, что вместе с побратимами на передовой попал в ужасное ДТП. По словам исполнителя, он едва не погиб.

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