Женя Галич с возмущением признался, что его удивило в тылу после возвращения с фронта

Лидер группы O.Torvald, украинский певец Женя Галич откровенно признался, что его удивило в тылу, когда он вернулся с фронта.

В Instagram-stories музыкант поделился своими наблюдениями. Артиста удивило, что некоторые уже начали забывать, что в стране идет война, и ведут себя так, будто Россия ежедневно не обстреливает украинские города и не убивает невинных людей. Также Галича возмутило, что люди стали более агрессивными и хамовитыми.

"Удивило нежелание некоторых людей мириться с тем, что в стране идет война. Нежелание понимать, что в стране идет война. Желание забыть, о том, что в Украине идет война, и заниматься своими делами, прикрывая это "экономическим фронтом", еще каким-то фронтом. Удивило хамство людей друг к другу, агрессия друг к другу", — поделился музыкант.

Женя Галич / Фото: instagram.com/jenia_galich

Певец также отметил, что каждый обязательно должен обучаться военному делу. По словам Галича, с такой соседней страной нужно быть готовым к чему-либо.

"Студент, рабочий, работник, военный – всегда нужно теперь проходить подготовку. Это может быть тактическая медицина, стрельба, физическая подготовка. Готовиться нужно теперь всегда, потому что с таким еб*нутым соседом, все должны быть готовы", — отметил певец.

Кстати, Женя Галич мог бы во время войны уезжать за границу, однако этого не делает. По словам исполнителя, в Украине он гораздо более полезен.

Женя Галич / Фото: instagram.com/jenia_galich

"У меня была возможность уехать из Украины. У меня есть возможность уехать из Украины. Но пока у меня нет желания уезжать и не хочу уезжать из Украины, потому что я здесь полезен. Если пойму, что я буду полезнее где-то еще и это будет приближать победу, я буду делать так, как буду более полезным", — отметил певец.

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