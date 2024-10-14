Женя Галич впервые прокомментировал слухи о разводе: "Работаю с психологом"

Лидер группы O.Torvald, украинский певец и военнослужащий Женя Галич прокомментировал слухи о разводе с супругой Валерией.

К слову, предположение о том, что пара больше не вместе спровоцировали недавние высказывания музыканта. Так, Женя во время одного из недавних интервью признавался, что пытался позвать на свидание Юлию Санину. Тогда он не уточнил, когда это произошло, но фаны сразу взялись за сплетни. К тому же жена и двое детей Галича находятся за границей. В итоге, певец расставил все точки над "і" и подчеркнул, что он до сих пор женат, и у них с Валерией и двумя детьми все хорошо.

"Я женат, семьянин, папа двух прекрасных детей. Все хорошо. Мы не планируем разводиться", — объяснил Женя в комментарии "Люкс ФМ".

Женя Галич / Фото: instagram.com/jenia_galich

В то же время артист прокомментировал свое состояние ментального здоровья и сообщил о существенном его улучшении. В результате Женя уже скоро завершит лечение. Параллельно звезда запустил проект по психологической помощи военным.

"Заканчиваю (антидепрессанты – прим. ред.). Я регулярно работаю с психологом. Мы создали психологические сессии для ветеранов, где я работаю как опытный пациент. То есть для военных, которые не имеют возможности общаться с условно гражданскими психологами через недоверие. Мы стараемся на своем примере помогать им простыми разговорами. Теперь сессии не только с терапевтами, но и побратимами", — признался артист.

Напомним, недавно певица Настя Каменских впервые за длительное время высказалась о муже Потапе и своей семье.

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