Женя Галич впервые раскрыл причину, почему его списали со службы в ВСУ: "Я в статусе ветерана"

Женя Галич / © instagram.com/jenia_galich

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Фронтмен группы O.Torvald известный певец Женя Галич впервые объяснил, из-за чего его списали со службы в ВСУ.

Еще в начале полномасштабной войны артист присоединился к армии. Однако сейчас исполнитель находится в статусе ветерана, о чем он сообщил на проекте «Наодинці з Гламуром». Но Женя Галич и дальше помогает военным, работая в общественной организации и ветеранском пространстве.

«Я сейчас уже нахожусь в статусе ветерана, много работаю вместе со своими побратимами в общественной организации "Ветерани-добровольці" и в ветеранском пространстве, мы занимаемся делами ветеранов, военнослужащих и их семей, которые нуждаются в помощи в гражданской жизни. Держимся вместе тут теперь», — говорит артист Анне Севастьяновой.

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Женя Галич / © instagram.com/jenia_galich

Женя Галич также озвучил причину, почему его все же списали из армии. По словам певца, это решение было вызвано состоянием здоровья. После последнего боевого задания артист попал в больницу, где долгое время лечился. После реабилитации Женя Галич проходил дополнительные обследования, после которых его и списали.

«К сожалению, я уволился по состоянию здоровья. Так уж получилось, что после наших последних выездов я не смог активно участвовать в боевых действиях и провел достаточное количество времени в госпитале, это было почти четыре месяца. После девяти месяцев обследований меня списали», — объяснил певец.

▶️ Полный выпуск «Наодинці з Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке: Списання Жені Галича з армії, весілля Денисенко, нові стосунки Дантеса | ЕКСКЛЮЗИВ

Напомним, недавно актер Владимир Ращук рассказывал об изменениях в своей службе. Артист перевелся из пехоты в штаб и раскрыл, как ему это удалось.

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