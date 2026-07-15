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- Гламур
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Женя Галич впервые раскрыл причину, почему его списали со службы в ВСУ: "Я в статусе ветерана"
Артист рассказал, чем сейчас занимается.
Фронтмен группы O.Torvald известный певец Женя Галич впервые объяснил, из-за чего его списали со службы в ВСУ.
Еще в начале полномасштабной войны артист присоединился к армии. Однако сейчас исполнитель находится в статусе ветерана, о чем он сообщил на проекте «Наодинці з Гламуром». Но Женя Галич и дальше помогает военным, работая в общественной организации и ветеранском пространстве.
«Я сейчас уже нахожусь в статусе ветерана, много работаю вместе со своими побратимами в общественной организации "Ветерани-добровольці" и в ветеранском пространстве, мы занимаемся делами ветеранов, военнослужащих и их семей, которые нуждаются в помощи в гражданской жизни. Держимся вместе тут теперь», — говорит артист Анне Севастьяновой.
Женя Галич также озвучил причину, почему его все же списали из армии. По словам певца, это решение было вызвано состоянием здоровья. После последнего боевого задания артист попал в больницу, где долгое время лечился. После реабилитации Женя Галич проходил дополнительные обследования, после которых его и списали.
«К сожалению, я уволился по состоянию здоровья. Так уж получилось, что после наших последних выездов я не смог активно участвовать в боевых действиях и провел достаточное количество времени в госпитале, это было почти четыре месяца. После девяти месяцев обследований меня списали», — объяснил певец.
▶️ Полный выпуск «Наодинці з Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке: Списання Жені Галича з армії, весілля Денисенко, нові стосунки Дантеса | ЕКСКЛЮЗИВ
Напомним, недавно актер Владимир Ращук рассказывал об изменениях в своей службе. Артист перевелся из пехоты в штаб и раскрыл, как ему это удалось.