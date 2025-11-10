Женя Галич выехал за границу и похвастался отдыхом в сказочном месте Португалии

Женя Галич / © instagram.com/jenia_galich

Лидер группы O.Torvald, украинский певец Женя Галич показался за границей.

Исполнитель в Instagram опубликовал серию фото из Португалии. На кадрах Женя предстает в окружении гор и живописных пейзажей. Кроме подъема в горы, артист также опубликовал фотографию с голым торсом с пляжа. В подписи он отметил, что посетил Мадейру.

Перед тем звезда побывал в Милане. В итальянский городок Галич прибыл как амбассадор одного из автомобильных брендов. Собственно, поэтому он имел возможность побывать на выставке новых мотоциклов и одновременно встретиться со знаменитостями из мира спорта.

Но, очевидно, выезд за границу Галича связан с его европейским акустическим туром, который вскоре начнется. По словам группы O.Torvald, часть средств с приобретенных билетов они переведут на нужды украинской армии. В комментариях артисту написали немало теплых слов:

Фото сказочные. Вы счастливчик и молодец, что побывали на таком отдыхе для души

Женя, невероятно красиво!

Очень красиво. Место из моего списка must visit

