Женя Галич жестко раскритиковал звезд, которые хвастаются роскошным отдыхом в Буковеле

Женя Галич / © instagram.com/jenia_galich

Музыкант и фронтмен группы O.Torvald Женя Галич разнес звезд, которые хвастаются роскошным отдыхом на западе Украины.

Своим возмущением артист поделился в соцсети Threads. Исполнитель говорит, что вообще не против отдыха, развлечений и тому подобного. Однако один нюанс певца очень сильно возмущает. Артист не понимает, зачем этим хвастаться в соцсетях перед аудиторией.

"Я не против отдыха, не против праздников, не против концертов, не против тусовки в Буковеле... Но почему-то очень сильно режет глаза именно демонстрация всего этого в соцсетях. Икра, просеко, бассейны, белые халаты? Все это от людей с аудиторией... Чтобы что? Все понимают стоимость такого отдыха...", - возмутился артист.

Пост Жени Галича в Threads

Женя Галич считает, что во время войны хвастовство подобным неуместно. А особенно, когда в это время военные ценой собственной жизни защищают украинцев и сдерживают российских захватчиков. Поэтому, исполнитель убежден, что именно из уважения к ним стоит воздерживаться от хвастовства роскошными отдыхами.

"Как объяснить все это людям, которые ценой своей жизни держат п*даров, чтобы вы отдыхали? Можно это делать тихо? Зачем провоцировать?" - подытожил артист.

