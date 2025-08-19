Женя Галич жестко разнес хит "Смарагдове небо": возмущенная Тина Кароль поставила его на место

Женя Галич, DREVO и Тина Кароль

Лидер группы O.Torvald, украинский певец Женя Галич жестко разнес хит молодого исполнителя DREVO.

Речь идет о песне "Смарагдове небо", которая вирусится все лето. Женя Галич в разговоре с музыкальным обозревателем Максимом Нагорняком говорит, что композиция просто не могла быть неуслышанной, ведь там разрывной припев. Когда лидер O.Torvald решил послушать трек полностью, то пришел к выводу, что он — "г*вно".

"Я вот иногда слушаю песню, например, "Смарагдове небо" — песня, которая не могла быть неуслышанной. Я вот знаю: "Смарагдове небо". Вот этот, типа, хучок. Я не понимаю, что дальше. А потом я такой думаю, что надо послушать песню всю. Г*вно! Ну, сам припев — классно. Все, и после больше ничего нет", — резко высказался Галич.

К обсуждению присоединилась певица Тина Кароль. Артистка в своем Telegram-канале осудила высказывания Жени Галича. Исполнительница говорит, что хотя в свое время DREVO тоже резко высказывался в ее сторону, она поддерживает именно его. Тина Кароль отметила, что вместо критики чужого творчества лучше сосредоточится на развитии собственного.

"Это такая кринжатина, когда артисты гонят на других, на песни других артистов. Да сидите и пишите свой материал! Когда-то DREVO что-то там высказался за меня. Потом извинился. А здесь я все равно стану на сторону DREVO, потому что молодой человек создает репертуар, песня залетела. Это возможно из энного количества песен первая, которая выстрелила. Да дайте человеку быть! Да, вы в одном сегменте. Просто дайте друг другу жизнь! Неба хватит на всех. Прекратите комментировать чужое творчество — делайте свое", — отметила артистка.

DREVO и Тина Кароль

Отметим, DREVO — молодой певец, настоящее имя которого Максим Деревянчук. Артист участвовал в нацотборе на "Евровидение-2024", где занял девятое место. Активно о нем заговорили после выхода его хита "Смарагдове небо", который стал очень популярным.

Кстати, в прошлом году у DREVO были недоразумения с Тиной Кароль. Артист возмутился, что певица стала продюсером нацотбора на "Евровидение-2025". Однако впоследствии исполнитель изменил свое мнение.