Женя Кот довел до слез, как они с женой пытались забеременеть: "Ставили диагноз бесплодия"

Украинский хореограф Женя Кот растрогал историей, как они с женой, гимнасткой Наталией Татаринцевой, в течение четырех лет пытались зачать ребенка.

В своем Instagram танцор признался, что вместе с возлюбленной очень сильно мечтал о первенце. Однако зачать ребенка не получалось. Влюбленные посещали врачей, которые поставили неутешительный диагноз – бесплодие. Супруги даже начали всерьез задумываться об искусственном оплодотворении.

"Мы пытались забеременеть четыре года. Нам ставили диагноз – бесплодие. Мы год работали с репродуктологом и уже были готовы на ЭКО…", – признался хореограф.

Женя Кот с женой / Фото: instagram.com/kot_jenya

Однако от искусственного оплодотворения супруги отказались. Женя и Наталья решили, что просто будут ждать их первенца. Наконец произошло чудо. После четырех лет неудачных попыток гимнастка забеременела.

"Потом обняли друг друга и решили просто ждать, пока к нам придет наше чудо. Тем временем любили, жили нашу жизнь, создавали новые проекты и были готовы ко всему, что к нам приходит. А пришло самое ожидаемое в самый неожиданный момент, и мы к этому готовы", — отметил хореограф.

Женя Кот с женой / Фото: instagram.com/kot_jenya

Напомним, Женя Кот 25 декабря сообщил, что они с женой ждут первенца. Танцор опубликовал трогательное видео, где показался с беременной возлюбленной.

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