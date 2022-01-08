Женя Кот ошарашил, как знакомый с шоу-биза предлагал ему деньги за интим с "дядей"

Женя Кот ошарашил, как знакомый с шоу-биза предлагал ему деньги за интим с "дядей"

Тогда будущей звезде было 19 лет.

Украинский хореограф, победитель "Танцев со звездами" Евгений Кот рассказал о непристойном предложении от известного знакомого мужчины, связанного с украинским шоу-бизнесом.

Так, когда будущей звезде было 19 лет, ему предложили немалую сумму денег "в обмен на его благосклонность". Об этом Кот рассказал Маше Ефросининой в программе "Мой секрет".

"Это перед "Танцуют все" было, у меня не было реально работы... Я встретился с человеком, который работал в шоу-бизе и который, мне казалось, может помочь... Он работал со звездами, туры делал, организовывал корпоративы", — поделился Кот.

Женя Кот / instagram.com/kot_jenya

Впрочем, имени мужчины Евгений не назвал, потому что не хочет оказаться в центре скандала. Танцор только отметил, что на тот момент ему было около 50 лет. На вопрос Кота о том, какая же работа, мужчина ответил: "Ты себя в зеркало видел? Какая работа?! Найдем тебе сейчас дядю, будешь играть с его пи**й, а он, возможно, будет играть с твоими ягодицами. И будешь в шоколаде", — ошеломил знаменитость.

Кот признался, что тогда в машине он начал нервничать, а сердце выпрыгивало из груди. Шокированный артист отказался от предложения и ушел.

Женя Кот / instagram.com/kot_jenya

"Я думал, это нормальный человек и он не занимается сутенерством. А это какой-то пипец. И я просто сказал: "Нет, спасибо". Ушел оттуда, потому что это было страшно", — добавил он.

Женя также поделился, что после этого никогда больше не видел этого мужчину.

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