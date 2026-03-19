Женя Кот отказался от пары с самой эпатажной певицей на "Танцах со звездами" и разоблачил причину

Украинский хореограф Евгений Кот, известный участием и победой в шоу «Танцы со звездами», рассказал, почему отказался танцевать в паре с певицей MARUV и как выбрал себе другую партнершу.

Хореограф рассекретил детали на интервью звездным супругам Александру и Инне Педан. Он имел возможность самостоятельно формировать свою пару в проекте. Телеканал предлагал список участниц, среди которых Евгений мог выбрать партнершу. Сначала его заинтересовала кандидатура MARUV, ведь танцовщик видел в этом яркий пиар-ход. Однако решение оказалось не таким однозначным.

«Мы всегда так делаем, что я выбираю, с кем готов заходить в пару, а с кем не готов. Тогда была MARUV. Я думал, что это эпатажно, обо мне будут больше говорить. С точки зрения пиара я думал: „Ну все, идем туда“», — вспоминает мужчина.

Чтобы лучше понять будущую партнершу, Кот решил посетить ее концерт. Он хотел почувствовать атмосферу, стиль и заранее представить постановки. Однако ожидаемого творческого импульса не произошло — внутреннее ощущение подсказало, что это не его вариант.

«За два часа у меня ни одной картинки не всплыло. У меня появилось такое неловкое ощущение, что это не оно. Интуиция. Я прихожу к Володе Завадюку и говорю: „Нет, видимо, MARUV нет“», — поделился хореограф.

Отметим, в результате танцовщик остановился на актрисе Ксении Мишиной. Он признался, что почти ничего не знал о ней и ее танцевальных способностях, однако решил рискнуть и принять этот вызов.

Напомним, недавно было объявлено, что «Танцы со звездами» официально возвращаются. Канал «1+1 Украина» готовит полноценный сезон.