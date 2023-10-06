Женя Кот ответил, почему до сих пор не пошел воевать на фронт: "У меня очень много травм"

Артист ответил, стыдно ли ему за то, что он не в рядах ВСУ.

Танцовщик Женя Кот откровенно признался, боится ли получить повестку и пойти защищать страну на фронт.

Хореограф один из тех, кто сегодня активно занимается волонтерской деятельностью, но все равно получает немало вопросов о его службе в армии. Да, Кот ответил, почему до сих пор не пошел воевать с врагом.

Как признался танцовщик в интервью Славе Демину, долгое время он чувствовал вину за то, что не берет в руки оружие. Однако его успокоили товарищи-военные и заверили, что его волонтерская работа сейчас приносит больше пользы.

"Очень долго мне было стыдно, пока я не начал больше общаться с военными. Я говорил им, что мне тоже надо. Они говорят: "Стоп, пожалуйста, не делай этого. Не совершай ошибку. Занимайся тем, чем сейчас занимаешься. Ты можешь помогать, это гораздо эффективнее будет, чем ты сейчас придешь, получишь в лучшем случае ранения, а вообще и погибнешь. Потому что воевать должны люди профессиональные. Это то, что говорили мне военные», – сказал Кот.

Женя Кот / Фото: instagram.com/kot_jenya

Кот же не исключает, что ему придется все же взять в руки оружие и отправиться на передовую. По словам танцовщика, он не боится этого.

"Если бы мне прислали повестку, я бы не отказался. Я не отказываюсь от того, чтобы защищать нашу страну. Сейчас я работаю преподавателем в институте культуры, а учителя как под бронированием. Но я не скрываюсь. Я не ищу варианта пойти служить, но я не скрываюсь. Все знают, где я живу, по адресу, где я прописан. У меня есть билет, где я ограниченно подходящий", — рассказал Кот.

К тому же, по словам танцовщика, у него было немало проблем со здоровьем. За свою спортивную карьеру Кот успел получить несколько серьезных травм, из-за которых получил "белый" билет.

"У меня очень много травм. У меня зажимает сосуд в шее, потому что сразу поднимается давление. У меня вся спина в протрузиях. У меня четыре грыжи. Я где-то терплю боль. Сидеть долго я не могу, стоять тоже", — добавил Кот. .

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