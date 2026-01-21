- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 245
- Время на прочтение
- 1 мин
Женя Кот перенес операцию и показался в больнице с перевязанной головой
Хореограф рассказал о своем состоянии после хирургического вмешательства.
Украинский танцор Женя Кот перенес операцию.
Об этом хореограф рассказал в своем Instagram. Знаменитость говорит, что эту операцию уже давно должен был сделать, однако постоянно ее откладывал. И вот наконец-то Кот решился на хирургическое вмешательство. Хореограф уверяет, что операция прошла успешно, хотя он и немного еще чувствует боль.
"Операция прошла успешно. Уже давно должен был ее сделать и вот выдалось время. Немного болит, но это не проблема, пройдет", - делится танцор.
В подробности Женя Кот пока не вникает. Но, очевидно, операция касалась уха танцора.
Сейчас хореограф восстанавливается и пока что ходит с бинтовой повязкой на голове. Женю Кота уже выписали из больницы и сейчас его реабилитация проходит дома.
