Женя Кот перенес операцию и показался в больнице с перевязанной головой

Женя Кот / © instagram.com/kot_jenya

Реклама

Украинский танцор Женя Кот перенес операцию.

Об этом хореограф рассказал в своем Instagram. Знаменитость говорит, что эту операцию уже давно должен был сделать, однако постоянно ее откладывал. И вот наконец-то Кот решился на хирургическое вмешательство. Хореограф уверяет, что операция прошла успешно, хотя он и немного еще чувствует боль.

"Операция прошла успешно. Уже давно должен был ее сделать и вот выдалось время. Немного болит, но это не проблема, пройдет", - делится танцор.

Реклама

Женя Кот / © instagram.com/kot_jenya

В подробности Женя Кот пока не вникает. Но, очевидно, операция касалась уха танцора.

Сейчас хореограф восстанавливается и пока что ходит с бинтовой повязкой на голове. Женю Кота уже выписали из больницы и сейчас его реабилитация проходит дома.

Женя Кот / © instagram.com/kot_jenya

Напомним, недавно победитель "Голосу країни-11" Сергей Лазановский признался, что у него есть проблемы со здоровьем. Артист неожиданно показался в больнице и также перенес операцию.