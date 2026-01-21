ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
245
Время на прочтение
1 мин

Женя Кот перенес операцию и показался в больнице с перевязанной головой

Хореограф рассказал о своем состоянии после хирургического вмешательства.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Женя Кот

Женя Кот / © instagram.com/kot_jenya

Украинский танцор Женя Кот перенес операцию.

Об этом хореограф рассказал в своем Instagram. Знаменитость говорит, что эту операцию уже давно должен был сделать, однако постоянно ее откладывал. И вот наконец-то Кот решился на хирургическое вмешательство. Хореограф уверяет, что операция прошла успешно, хотя он и немного еще чувствует боль.

"Операция прошла успешно. Уже давно должен был ее сделать и вот выдалось время. Немного болит, но это не проблема, пройдет", - делится танцор.

Женя Кот / © instagram.com/kot_jenya

Женя Кот / © instagram.com/kot_jenya

В подробности Женя Кот пока не вникает. Но, очевидно, операция касалась уха танцора.

Сейчас хореограф восстанавливается и пока что ходит с бинтовой повязкой на голове. Женю Кота уже выписали из больницы и сейчас его реабилитация проходит дома.

Женя Кот / © instagram.com/kot_jenya

Женя Кот / © instagram.com/kot_jenya

Напомним, недавно победитель "Голосу країни-11" Сергей Лазановский признался, что у него есть проблемы со здоровьем. Артист неожиданно показался в больнице и также перенес операцию.

Дата публикации
Количество просмотров
245
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie